الجبير في باكستان في محاولة لنزع فتيل الأزمة مع الهند

زار وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي، عادل الجبير، باكستان، اليوم الجمعة، في محاولة لنزع فتيل التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد.
والتقى الجبير خلال زيارته كلا من رئيس الوزراء عمران خان، ووزير الخارجية، شاه محمود قريشي، وقائد الجيش الباكستانيالفريق أول قمر جاويد باجوا.
وذكرت وكالة "واس" أن الجبير استعرض خلال اللقاءات، العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومتابعة نتائج الزيارة الرسمية التي
حضر اللقاءات، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.
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