موسكو تشيد بحكمة ميركل وعدم خضوعها للضغوطات الأمريكية

أشاد مجلس النواب الروسي (الدوما)، اليوم الجمعة، بحكمة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ لرفضها طلبا أمريكيا بإرسال سفن ألمانية إلى مضيق (كيرتش) من أجل استفزاز روسيا. وقال ألكسندر شيرين النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في الدوما - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن ألمانيا تفهم تماما أنه من المستحيل التحدث بلغة القوة مع روسيا"، مضيفا أن "ألمانيا ليست الدولة الأوروبية التي يمكن أن تُلقى

من جهته، قال رئيس اللجنة البرلمانية في شبه جزيرة القرم يوري جامبل، إن الولايات المتحدة تحاول إذكاء نار الفتنة بين الآخرين ودفع ألمانيا على وجه الخصوص إلى اتخاذ إجراءات غير ملائمة ضد روسيا.

لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن ألمانيا تفهم تماما أنه من المستحيل التحدث بلغة القوة مع روسيا"، مضيفا أن "ألمانيا ليست الدولة الأوروبية التي يمكن أن تُلقىكدمية تحت عجلات الآلة العسكرية الروسية، لذا لم ولن تشارك في مثل هذه الاستفزازات".من جهته، قال رئيس اللجنة البرلمانية في شبه جزيرة القرم يوري جامبل، إن الولايات المتحدة تحاول إذكاء نار الفتنة بين الآخرين ودفع ألمانيا على وجه الخصوص إلى اتخاذ إجراءات غير ملائمة ضد روسيا.

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