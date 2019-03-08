لبنان: تعزيز دور المرأة شرط لنهوض الاقتصاد وتحقيق النمو

أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني منصور بطيش، أن تحقيق النهوض والتوازن الاقتصادي والنمو المستدام، يتطلب تعزيز دور المرأة في لبنان ومشاركتها الكبيرة والفاعلة في كافة المجالات، باعتبار أنها تمثل نصف طاقات المجتمع.
وقال الوزير اللبناني - في كلمة بمناسبةاليوم العالمي للمرأة - إنه على قناعة بقدرة النساء ووجوب مشاركتهن في كافة مناحي الحياة العملية في المجتمع اللبناني.
وأضاف: "في يوم المرأة العالمي، أتمنى أن يتعزز دور المرأة في
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