الأكراد يرفضون إقامة "منطقة آمنة" في سوريا تخضع لتركيا

قالت مسؤولة سياسية كردية إن السلطات التي يقودها الأكراد في شمال سوريا ترفض إقامة "منطقة آمنة" كبيرة تأمل تركيا في السيطرة عليها.

وأوضحت فوزة يوسف، في تصريحات نقلتها عنها وكالة رويترز للأنباء، أن الأكراد يريدون نشر قوة متعددة الجنسيات على الحدود التركية.

وأكدت يوسف أن الأكراد اقترحوا الفكرة في محادثات مع مسؤولين أميركيين، مشيرة إلى أنها شددت على الحاجة لمواصلة الجهود المشتركة ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي يوشك على خسارة آخر جيوبه في شرق سوريا.

ويهدف مقترح نشر قوة على الحدود إلى مواجهة مطلب تركيا بإقامة "منطقة آمنة" تحت سيطرتها وهي فكرة تلقى رفضاً قاطعاً لدى الجماعات الكردية السورية الرئيسية التي تخشى من احتمال إقدام أنقرة على مهاجمة المنطقة.

وأصبحت قضية الترتيبات الأمنية في شمال سوريا موضع تركيز مع الهزيمة الوشيكة لتنظيم داعش المتطرف.

وسارعت السلطات، التي يقودها الأكراد الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في سوريا، إلى رسم استراتيجية لحماية منطقتها من تركيا عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ في ديسمبر الماضي اعتزامه سحب كل القوات الأميركية.

وقالت فوزة يوسف إن السلطات التي يقودها الأكراد ترفض فكرة إقامة "منطقة آمنة" كبيرة لأنها ستطوق مدناً وبلدات سورية تقع على الحدود، مضيفة أن الأكراد اقترحوا ترتيبات بشأن شريط حدودي بدلاً من ذلك.

وقالت، لرويترز في مقابلة بمدينة القامشلي، إن الشريط الحدودي يجب أن يكفل الأمن لكلا الطرفين في ظل وجود قوات دولية لحفظ السلام.

لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال يوم الأربعاء إن حكومته لن تقبل سوى سيطرة تركيا على المنطقة الآمنة.