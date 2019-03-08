عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة صلاة الجمعة اليوم، في منطقة باب الأسباط بالقرب من مدخل مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك بعد أن أبعدتهم سلطات الاحتلال عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة.

وكان المقدسيون قد وجهوا دعوات لجمعة كسر المنع من دخول المسجد الأقصى التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من حراس المسجد الأقصى وبعض القيادات الدينية والسياسية.

من جانبها نشرت شرطة الاحتلال القناصة على الشرفات التي تطل على ساحات المسجد الأقصى مع إعلانها تعزيز قواتها في محيطه تحسبا لاندلاع مواجهات في أعقاب صلاة الجمعة بسبب قرار سلطات الاحتلال إعادة إغلاق مبنى باب الرحمة.

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