دمشق ترفض تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية حول ضرب دوما

رفضت سوريا، اليوم الخميس، تقريراً لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية عن استخدام الغاز السام في مدينة دوما رفضاً قاطعاً.

وقالت وكالة أنباء سانا السورية، مساء اليوم الخميس، إن متحدثاً باسم وزارة الخارجية في دمشق قال إن التقرير مليئ بالوقائع المزيفة.

وكانت المنظمة ذكرت قبل أسبوع أن هجوماً وقع في السابع من أبريل 2018 على المدينة استخدمت فيه فعلياً أسلحة كيماوية.

وأشارت المنظمة إلى أن من المرجح أن يكون غاز الكلور استخدم في الهجوم على المدينة ، لكنها لم تبين من المسؤول عن الهجوم.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ذكر أن الهجوم على المدينة التي كانت وقتئذ في قبضة المسلحين أودى بحياة ما لا يقل عن 49 شخصاً وجرح 650 على الأقل.

وكانت المعارضة السورية والدول الغربية قد حملت الحكومة السورية المسؤولية عن الهجوم.

وقصفت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مواقع تابعة للحكومة السورية عقب هذه الحادثة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية السورية أن تقرير المنظمة تجاهل شهادات الشهود الذين وصفوا الهجوم بأنه تمثيلية تم تلفيقها من جانب الجماعات الإرهابية.