كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمران خان: لن نسمح لأي جماعة متشددة بالعمل على أراض باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الجمعة إنه لن يسمح لأي جماعة متشددة بالعمل على أراضي البلاد وشن هجمات بالخارج بعد أيام من بدء حملة أطلقتها حكومته ضد المنظمات المتشددة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رئس الوزراء قوله، أمام حشد في جنوب البلاد، "لن تسمح هذه الحكومة باستخدام أرض باكستان في أي نوع من الإرهاب الخارجي. لن نسمح لأي جماعة متشددة بالعمل داخل بلدنا الآن".

وبدأت باكستان حملة على الجماعات المتشددة في الأسبوع الحالي في ظل تنامي الضغط الدولي بعد تفجير نفذته جماعة متشددة تتخذ من باكستان مقرا في القطاع الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير.

وتصاعدت حدة التوتر بين الهند وباكستان منذ هجوم كشمير، الذي أودى بحياة 40 شرطيا هنديا في 14 فبراير/ شباط الماضي، الأمر الذي ردت عليه نيودلهي بشن غارة جوية على معسكر في كشمير الباكستانية تابع لجماعة "جيش محمد" التي تبنت الهجوم.

وإثر ذلك، وقع صدام جوي في 26 فبراير/ شباط، أسقط خلاله سلاح الجو الباكستاني طائرة مقاتلة هندية، وأسر لفترة وجيزة قائدها، قبل أن يسلمه برا للسلطات الهندية في بادرة سلام.