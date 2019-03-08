سراج التاورغي: على مجلس الأمن معاقبة قطر وتركيا لتهديدهما أمن ليبيا

كشف الناشط الليبى سراج سالم التاورغى فى مداخلة مكتوبه لأعمال الدورة ٤٠ للمجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، أن تركيا وقطر ارتكبا انتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم الحرب فى ليبيا مطالبا مجلس الأمن بمعاقبة الدول التى تهدد الأمن والسلم فى ليبيا.

وقال سراج، إن الجماعات والميليشيات المسلحة تنتهك على مدار الساعة الحقوق الانسانية للشعب الليبي بدعم مباشر من إمارة قطر وتركيا لزعزعة الاستقرار ومن أجل مصالحهما الضيقة.

وأوضح سراج في كلمته بجينيف، أن كافة الوثائق والأدلة على تورط قطر وتركيا في مد العناصر المسلحة بالسلاح تؤكد أن ساعة الحساب قد حانت من أجل ايقاف نزيف الدم في الأراضى الليبية.

وطالب سراج المجتمع الدولى بأن يلتفت إلى مأساة تاورغاء المدينة التى يعانى اهلها التهجير القسرى منذ ٨ سنوات دون ثمة اهتمام من المجتمع الدولى.

وطالب سراج سالم التاورغى فى نهايه مداخلته بانقاذ ليبيا من شاحنات الموت، وأن تقوم بعثه الامم المتحدة بالتحقيق واجلاء الحقائق ومعاقبة المتسببين فى دمار ليبيا.

وكذلك طالب المجتمع الدولى بتقديم الدعم للجيش الليبى الذى ثبت أنه المؤسسة الوحيدة، التى تسعى لحفظ الاستقرار في الأراضى الليبية وأنه وحده القادر على تحرير الأراضى الليبية من الجماعات المسلحة.