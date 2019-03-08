العاصمة الألمانية تقر 8 مارس عطلة رسمية ووزيرة الأسرة تجمع القمامة تكريما للنساء – صور

أقدمت وزيرة الدولة الألمانية لشؤون الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب، فرانزيسكا جيفى على مشاركة عمال شركات النظافة في جمع القمامة من أمام المنازل، وذلك تكريما للنساء، واحتفالا بهن في اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف اليوم الجمعة، الثامن من مارس.

وجاء ذلك بعدما أصبحت ولاية برلين، اليوم، أول ولاية ألمانية تجعل من اليوم العالمي للمرأة عطلة رسمية للاحتفال بهذه المناسبة، وذلك بعد 99 سنة من دعوات أطلقتها أول مرة اليسارية الألمانية، والمدافعة عن حقوق المرأة “كلارا زتكن”، عام 1910، حسبما أوردته شبكة “دوتشيفيله”.

واستقلت الوزيرة إحدى الشاحنات، التابعة لخدمة جمع القمامة من المنازل ليفاجئ المواطنون بأنها تجمع القمامة.

وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه، اليوم، أن غالبية الألمان يعبرون عن تأييدهم لإعلان يوم المرأة العالمي عطلة رسمية في البلاد.

وأظهر الاستطلاع أن 54 في المائة من الألمان يؤيدون الاحتذاء بولاية برلين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بينما عارض ذلك 34 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع.

وأجرى الاستطلاع معهد “يوغوف” لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شبكة “دويتشلاند” الألمانية الإعلامية، وشمل 2055 ألمانيا.

ومن المنتظر أن يشارك آلاف الأشخاص في مظاهرة في العاصمة الألمانية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة للمطالبة بمزيد من المساواة بين الجنسين، ينتظر أن يشارك فيها نحو 10 آلاف شخص بحسب بيانات الشرطة.