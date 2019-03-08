“فرصة ثانية”.. الهدر المدرسي يعالج في سلسلة رمضانية من إخراج الروخ

يجتمع ممثلون من الجيلين القديم، والجديد، في سلسلة رمضانية بعنوان “فرصة ثانية” يخرجها إدريس الروخ، تعرض على القناة الأولى في شهر رمضان المقبل.

ويشارك في العمل المذكور كل من سعاد حسن، وفرح الفاسي، وأمل التمار، وسعيد باي، و حنان الخالدي، وستصور أحداثه في كل من مدن الرباط، وسلا، وبنسليمان.

ويعالج مسلسل “فرصة ثانية” موضوع الهدر المدرسي.

ويعتبر إدريس الروخ من بين المخرجين الحاضرين دائما في رمضان من خلال أعمال مختلفة، منها الكوميدية كسلسلة “الخاوة”، التي لقيت نجاحا كبيرا.