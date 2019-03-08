“أشبال الأطلس” ينتصرون على الكاميرون ويواصلون عروضهم القوية في تركيا

واصل المنتخب المغربي لكرة القدم، لأقل من 17 سنة، اليوم الجمعة، انتصاراته المتتالية في الدوري الدولي بمدينة أنطاليا التركية، وحقق العلامة الكاملة في المجموعة الثانية، بعد أن سجل ثالث انتصار له على التوالي، هذه المرة على حساب المنتخب الكاميروني، وبنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وسجل الهدف الأول للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة في هذه المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب زكي أرسلان اللاعب توفيق بن طيب في الدقيقة 52 قبل أن يضيف زميله المهدي موهوب الهدف الثاني دقيقتين بعد ذلك، بينما وقع الهدف الوحيد للمنتخب الكاميروني اللاعب وامبا ليونيل في الدقيقة 69.

وكان المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة قد فاز في اللقاء الأول له في هذا الدوري الدولي على المنتخب البيلاروسي بنتيجة هدف واحد لصفر، ثم انتصر على المنتخب الأوغندي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وتدخل هذه المباراة التي قادها الحكم أحمت بلكان ضمن فعاليات اليوم الثالث عن المجموعة الثانية من منافسات الدوري الدولي الذي تحتضنه مدينة أنطاليا بتركيا.