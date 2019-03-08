بعد عودة الأمطار.. وجدة تسجل أعلى نسبة تساقطات والرباط أقلها – أرقام

كشفت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية مقاييس التساقطات المطرية، المسجلة، من الساعة السادسة من صباح أمس الخميس، إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة.

وبعد أيام مشمسة، وحارة، تم تسجيل أعلى تساقطات مطرية في وجدة بـ7 ملم، متبوعة بالعرائش 6 ملم، ثم إفران، وميدلت 4 ملم، وشفشاون، والدارالبيضاء-أنفا وآسفي 2 ملم.

وفي المقابل، تم تسجيل ميلمتر واحد في كل من مراكش، وبني ملال، والرشيدية، وأقل من ملمتر في كل من الناظور، والقنيطرة، والرباط، والنواصر، والجديدة، وتازة، وسيدي سليمان، وأكادير.

وتتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، مرور سحب كثيفة مرفوقة بقطرات مطرية متفرقة، أو زخات مطرية متفرقة فوق السهول الشمالية، والوسطى، والريف، والسواحل المتوسطية، ومرتفعات الأطلس، وسهوله المجاورة، وفي المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي للبلاد، مع تساقط ثلوج فوق مرتفعات الأطلسين الكبير، والمتوسط.

وستكون السماء قليلة السحب إلى صافية في باقي المناطق، في حين ستعرف المرتفعات، والهضاب العليا أجواء باردة نوعا ما، مع تكون كتل ضبابية محلية بالسواحل، والسهول الأطلسية، خلال الصباح، والليل، وهبوب رياح رملية في الأقاليم الجنوبية، وجنوب المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية من الشمال فوق الأقاليم الجنوبية، وعلى السواحل الوسطى، وجنوب المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، بينما ستهب معتدلة أحيانا إلى قوية نوعا ما من الشمال عموما في باقي الأرجاء.