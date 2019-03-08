اشتباه إسرائيلي بـ"تسلل" فلسطينيين من غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استنفر الاحتلال الإسرائيلي قواته، اليوم الجمعة، وأرسلت تعزيزات عسكرية تتضمن فرق استنفار مدنية من سكان المستوطنات المحيطة، إلى المناطق الشمالية لقطاع غزة المحاصر، وذلك تحسبًا لما وصفه بيان صدر عن الجيش بـ"الحدث الأمني".

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيين اثنين، قالت إنهما "تسللا" عبر السياج الفاصل والجدار الأمني شرقي قطاع غزة المحاصر، وبحوزتهما سكاكين وآلات حادة.

عمليات بحث في مستوطنات "غلاف غزة" (تويتر)

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن الأجهزة الأمنية أصدرت تعليمات لسكان المستوطنات المحيطة بقطاع غزة بالتزام المنازل، وعدم الخروج، والتبليغ عن أي شيء خارج عن سياق المألوف.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت)، فإن "الحدث الأمني" الذي أعلن عنه الجيش الإسرائيلي، يتمثل بشبهات تشير إلى "تسلل فلسطينيين من المناطق الشمالية للقطاع" المحاصر، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.