انت الان تتابع تفاصيل خبر تحطم مقاتلة هندية قرب حدود باكستان.. وهذا مصير طيارها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 8 مارس 2019 03:48 مساءً - تحطمت مقاتلة هندية من طراز "ميغ-21"، اليوم الجمعة، في ولاية تقع على الحدود مع باكستان، أثناء تنفيذها "مهمة روتينية"، وفق بيان للجيش الهندي.

وأكد الجيش الهندي في بيانه أن المقاتلة أقلعت من قاعدة نال الجوية في راجستان وتحطمت قرب مدينة بيكانر (الواقعة على بعد نحو 100 كم عن الحدود الباكستانية)، وتمكن الطيار من القفز بمظلته بسلام من المقاتلة المنكوبة.

وقال الجيش إن لجنة تحقيق شُكِّلت للوقوف على الحادث، ومعرفة تفاصيل أخرى حول التحطم.

ويأتي الحادث بعد تحطم طائرة هليكوبتر تابعة لسلاح الجو الهندي من طراز "Mi-17 V5" بالقرب من سريناجار في 27 فبراير ، مما أسفر عن مقتل جميع أفراد الطاقم الستة ومواطن مدني آخر.

وبلغ التوتر بين الجارتين النوويتين ذروته الأسبوع الماضي، إذ أعلنت الهند شنّ غارات جوية على معسكر لـ"جيش محمد" في الأراضي الباكستانية، والقضاء على نحو 300 مسلح.

وبعد يوم من ذلك أعلنت باكستان إسقاط مقاتلتين هنديتين في معركة جوية فوق حدود البلدين وأسر طيار، في حين ذكرت الهند أن سلاح جوّها أسقط مقاتلة باكستانية وخسر إحدى مقاتلاته.

ويطالب سكان إقليم كشمير بالانفصال عن الهند والانضمام إلى باكستان منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.

وبدأ النزاع على إقليم كشمير بين البلدين منذ نيلهما الاستقلال عن بريطانيا، حيث نشبت 3 حروب؛ في 1948، و1965، و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألف شخصٍ من الطرفين.‎