انت الان تتابع تفاصيل خبر احتجاجات الجزائر تتجدد بحضور نسوي بارز وتضييق من السلطة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 8 مارس 2019 03:48 مساءً - تجددت المظاهرات التي تحمل طابعاً نسائياً، والرافضة لتجديد ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة وسط عاصمة البلاد، اليوم الجمعة، في ظل تحذير السلطات وإغلاقها محطات الميترو والقطار.

وتجمع آلاف المتظاهرين بساحة "أول مايو" في مركز العاصمة الجزائرية، مطالبين بعدم ترشح بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في أبريل القادم، في ظل تعزيزات أمنية مشددة، بحسب "فرانس برس".

وأغلقت السلطات الجزائرية محطات الميترو والقطار، موضحة أنها مغلقة لأسباب "تقنية".

وتظاهرات اليوم تتزامن مع عيد المرأة العالمي 8 مارس، حيث وصفت بأنها احتجاجات نسائية في المقام الأول، وسط حالة من الترقب والتخوف من تطورات المشهد.

من جانبه قال نور الدين لعراجي، رئيس تحرير صحيفة الشعب الجزائرية: إن "تظاهرات اليوم دعت لها النساء الجزائريات، وتحمل ذات المطالب الخاصة بالعدول عن الترشح للعهدة الخامسة".

وأضاف لعراجي أن "المرأة الجزائرية دعت اليوم إلى ضرورة تغيير النظام السياسي في الجزائر، وهي ذات المطالب التي خرج من أجلها الشارع المرات السابقة بشأن الترشح"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وجاءت تلك الخطوة تزامناً مع ترقب كبير في الشارع الجزائري لمليونية احتجاجات حملت اسم "جمعة الحسم"، في الأسبوع الثالث من الحراك الشعبي ضد ترشح الرئيس الموجود في سويسرا للعلاج، وسط تكتم حول أوضاعه الصحية.

كما شهد محيط المستشفى الجامعي الذي يقبع فيه الرئيس الجزائري في جنيف، تظاهرة لعدد من الجزائريين، فيما استقبل المستشفى قرابة 1500 اتصال لمعرفة حالة بوتفليقة الصحية.

وأمس الخميس، أكدت المعارضة الجزائرية رفضها إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل؛ "لما تشكّله من خطر على البلاد حالياً".

كما دانت كل أشكال التضييق على وسائل الإعلام، وأكدت رفضها بقوة أي تدخّل أجنبي بشؤون الجزائر الداخلية، في ظل توسع رقعة الاحتجاجات المتواصلة في البلاد.

وأول من أمس الأربعاء، أعلنت "جبهة القوى الاشتراكية المعارضة" سحب نوابها من البرلمان؛ احتجاجاً على ترشح بوتفليقة، في حين قرر "اتحاد المحامين الجزائريين" (نقابة) مقاطعة الجلسات القضائية 4 أيام.

وتشهد الجزائر حراكاً شعبياً منذ أسبوعين يدعو إلى تراجع بوتفليقة عن الترشح للولاية الخامسة، شاركت فيه عدة شرائح مهنية، من محامين وصحفيين وطلبة، في حين طالبت قوى معارضة بتأجيل الانتخابات.