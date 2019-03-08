تحطم مقاتلة هندية في ولاية حدودية مع باكستان

الخليج 365/ بغدادأكد الجيش الهندي أن مقاتلة من طراز "ميغ-21" تابعة لسلاح جوه تحطمت اليوم الجمعة في ولاية راجستان عند الحدود مع باكستان، خلال تنفيذها "مهمة روتينية".

وذكر الجيش في بيان له أن المقاتلة التي أقلعت من قاعدة نال الجوية في راجستان تحطمت قرب مدينة بيكانر (الواقعة على بعد نحو 100 كلم عن الحدود الباكستانية)، مضيفا أن الطيار قفز بمظلته بسلام من المقاتلة المنكوبة.



وأعلن الجيش عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث.