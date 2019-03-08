الحكومة الفنلندية تقدم استقالتها

الخليج 365/ بغدادقدم رئيس وزراء فنلندا، يوها سيبيلا، اليوم الجمعة، استقالة حكومته التي تمثل يمين الوسط.

ويعود سبب الاستقالة لفشل الحكومة في إقرار برنامج إصلاحات اجتماعية وإصلاحات لنظام الضمان الصحي، بحسب ما أعلنته الرئاسة الفنلندية.

ويأتي هذا الإعلان قبل 5 أسابيع من الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في فنلندا يوم 14 أبريل القادم.

