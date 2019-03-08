انت الان تتابع قانون روسي جديد يفرض رقابة أكبر على الإنترنت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تسابق روسيا الزمن من أجل إقرار قانون يسمح لها بمعاقبة مروجي الأخبار المزيفة عبر الإنترنت خلال الفترة المقبلة، وهي خطوة بدت منتقدة من قبل أوروبا والولايات المتحدة.

خلال السنوات القليلة الماضية، بلغت التوترات الموجودة فعليًا بين الاتحاد الأوروبي وروسيا مستويات غير مسبوقة، خاصة في أعقاب إعلان موسكو ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، الأمر الذي زاد من حالة التوتر والخوف من اندلاع صراعات ضخمة في المستقبل. وانعكست تلك التوترات على التعاملات السياسية بين الجانبين، ومن ثم زاد التركيز الخاص بكل طرف على الملفات الداخلية للجانب الآخر، والتي قد تحمل له تهديدًا كبيرًا على المستوى السياسي، وهو الأمر الذي بات كارتًا رابحًا لكل طرف.

الاتحاد الأوروبي الذي يتابع الأوضاع السياسية في روسيا عن كثب، رأى أن بعض القرارات والقوانين التي تقدم عليها موسكو قد تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، خاصة في ظل تقدم برلمان روسيا في مناقشات مشروعات قوانين صارمة جديدة على الإنترنت تسمح للسلطات بسجن أو تغريم أولئك الذين ينشرون الأخبار المزورة أو عدم احترام

الاتحاد الأوروبي الذي يتابع الأوضاع السياسية في روسيا عن كثب، رأى أن بعض القرارات والقوانين التي تقدم عليها موسكو قد تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، خاصة في ظل تقدم برلمان روسيا في مناقشات مشروعات قوانين صارمة جديدة على الإنترنت تسمح للسلطات بسجن أو تغريم أولئك الذين ينشرون الأخبار المزورة أو عدم احترام المسؤولين الحكوميين عبر الإنترنت، حسب ما جاء في شبكة "سي إن إن" الأمريكية. تحسبًا لحرب إلكترونية.. روسيا تجهز إنترنت خاص بها بموجب القوانين المقترحة، التي لا تزال تنتظر التمرير النهائي والتوقيع الرئاسي، سوف يكون الأشخاص مذنبين عندما ينشرون ما قد يُظهر "عدم احترام المجتمع والدولة ورموز روسيا الاتحادية"، وكذلك المسؤولون الحكوميون، وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين. القانون الذي أثار الجدل في أوروبا، لما يمكن أن يحمله من نتائج وخيمة على المستوى السياسي، يقضي بأن يواجه الأشخاص المذنبون ما يصل إلى 15 يومًا من الاعتقال الإداري. وينص القانون أيضًا على أن الأفراد الذين ينشرون "أخبارا مزيفة" يمكن أن يتعرضوا لغرامات صغيرة تتراوح بين 45 و75 دولارًا، فيما ستواجه الكيانات القانونية عقوبات أعلى بكثير تصل إلى 15000 دولار، وذلك وفقًا لمشروع القانون. مشروع قانون مكافحة "الأخبار المزيفة"، الذي مرره مجلس النواب "الدوما"، أمس الأربعاء، يتماشى مع نهج تشريعي رسمي يجبر مزودي خدمات الإنترنت على رفض المحتوى "الذي يسيء إلى الكرامة الإنسانية والأخلاق العامة". روسيا توضح حقيقة اتهامها بتنفيذ الهجمات السيبرانية تعريف المعلومات المزيفة، وهي نقطة الخلاف الرئيسية التي تخشاها أوروبا والولايات المتحدة من أن تكون ذريعة للقبض على المعارضين، إنها معلومات لم يتم التحقق منها مثل "تهدد حياة شخص ما أو ممتلكاته أو التهديد بإحداث اضطراب أو خطر جماعي عام، أو تعطيل البنية التحتية الحيوية أو النقل أو الخدمات الاجتماعية أو منظمات الائتمان أو الطاقة". وفي حديثه إلى ميدوزا، وهو موقع إخباري مقره في لاتفيا يركز على روسيا، قال المشرع ليونيد ليفين، وهو يشارك في تقديم مشروع قانون مكافحة "الأخبار المزيفة"، إنه عندما تشكل المعلومات تهديدًا، فإن "الحجب ضروري على الفور". وقال: "في الحالات الأقل حساسية، يمكن أن تقل درجة الإلحاح.. لقد تم ذلك لإعطاء وسائل الإعلام فرصة لحذف المعلومات بأنفسها، وليس لضمان أن تكون محظورة". اللوائح الجديدة هي أحدث خطوة نحو فرض رقابة أكبر على الإنترنت الروسي، وهو ما يأتي قبل أيام من الدعوة إلى مسيرة مناهضة للرقابة ستعقد في موسكو يوم الأحد المقبل، ضد مجموعة من القيود الجديدة على الإنترنت في البلاد. تعرف على الشخصيات الروسية المتهمة بالتدخل في انتخابات أمريكا ومن جانبها، ترى الولايات المتحدة وأوروبا أن تلك الوسيلة هي غطاء تشريعي لمنع أي انتقادات للدولة عن طريق وسائل الإعلام الإلكترونية، خاصة في ظل أنها باتت المصدر الرئيسي للأصوات المناهضة لأداء روسيا السياسي والعسكري في عديد من الملفات العالمية الحساسة.

كانت هذه تفاصيل خبر قانون روسي جديد يفرض رقابة أكبر على الإنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.