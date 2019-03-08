اليمن.. قبائل حجور تستعيد مواقع من ميليشيا الحوثي في كشر

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام يمنية، نقلا عن مصادر، اليوم الجمعة، أن قبائل حجور نجحت في استعادة عدة مواقع من ميليشيا الحوثي الانقلابية، بمديرية كشر في محافظة حجة.

وتواصل قبائل حجور، تحقيق الانتصارات على ميليشيا الحوثي، بعد شن عدد من الهجمات على مواقع الانقلابيين مؤخرا، وتحريرها من سيطرة الحوثي، فضلًا عن استهداف عدد من قادة الميليشيا.