وأصدر النائب العام السعودي، سعود المعجب، أمرا بالقبض على المواطن الذي ظهر في المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، للتحقيق معه.
واتهمت وسائل إعلامية حكومية صاحب الفيديو بـ"إثارة النعرات القبلية والقيام بأعمال تحريضية تأليبا للرأي العام"، خلال مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.
وسبق أن نشر الرجل في مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو اتهم فيه جهات خاصة وحكومية بالتزوير وإثارة النعرات القبلية ودعم التعصب القبلي.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب هجوم على الحكومة.. النائب العام السعودي يصدر قرار عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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