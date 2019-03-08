بسبب قضايا فساد.. بد التحقيق مع رئيس وزراء إيطاليا الأسبق

وأوضحت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الجمعة، أن البنك المركزي الإيطالي قد أمر شركة برلسكوني القابضة "فيني إنفست" في عام 2014 ببيع أكثر من 20 % من الحصة التي تمتلكها في مصرف "بانكا ميديولانوم" والبالغة 30 %، منذ أن أُعتبر برلسكوني أنه لم يعد مؤهلًا لامتلاك أكثر من 10% من حصص أي مؤسسة مالية بعد أن إدانته بتهمة التهرب الضريبي،غير أن محكمة استئناف إيطالية أصدرت حكمًا قضائيًا في وقت سابق لصالح طلب مقدم من شركة "فيني إنفست" بشأن إلغاء بيع حصتها بالمصرف.
ومن جهته، أكد نيكولو جيديني، محامي المسئول الأسبق أن الأنباء التي تدور حول القضية المرفوعة ضد برلسكوني قد تم إسقاطها بالفعل، وأن "هذا الأمر سيحدث مجددًا".
يشار إلى أن برلسكوني يشغل حاليًا منصب رئيس حزب "فورتسا إيتاليا" الإيطالي المعارض.
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