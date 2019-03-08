استبعاد فالح الفياض من الترشح لحقيبة وزارة الداخلية فى الحكومة العراقية

كشف النائب عن تحالف الفتح فى العراق، حامد عباس، اليوم الجمعة، عن استبعاد ترشيح رئيس هيئة الحشد الشعبى العراقى فالح الفياض لشغل حقيبة الداخلية بعد مفاوضات حثيثة بين تحالفى الفتح وسائرون.

وقال النائب عن تحالف الفتح بالعراق فى تصريح صحفى إن المفاوضات الحثيثة التى جرت بين تحالفى الفتح وسائرون توصلت إلى قرار بإستبعاد فالح الفياض لشغل حقيبة الداخلية، مشيراً إلى أن أسماء بديلة تم طرحها بين التحالفين لشغل منصب وزارة الداخلية العراقية وفق معايير خاصة تم الإتفاق عليها.

وأضاف أن "الجلسة الثانية أو الثالثة للبرلمان العراقى خلال الفصل التشريعى الثانى ستشهد تقديم المرشح لحقيبة الداخلية"، مؤكداً أنه لا يوجد اتفاق نهائى حول الأسماء البديلة.

كما أكد حرص تحالف الفتح على شغل الحقائب الأمنية من قبل شخصيات تحظى بخلفية عسكرية ومهنية.

ويصر تحالف سائرون العراقى مع عدد من الكتل على أن يكون مرشحا وزارتى الداخلية والدفاع من "التكنوقراط" المستقلين، فيما رشّح تحالف البناء بزعامة نورى المالكى وهادى العامرى، رئيس هيئة الحشد السابق فالح الفياض لتولى المنصب، وهو ما عارضه الصدر والتحالفات المؤيدة له بشدة.