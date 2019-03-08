السعودية.. أمير الشرقية يؤكد أن الأحساء جديرة باختيارها عاصمة سياحية

رعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، مساء أمس الأربعاء، حفل الأحساء بمناسبة اختيارها عاصمة للسياحة العربية 2019، والذي نظّمته المنظمة العربية للسياحة، في قصر المؤتمرات بفندق الأحساء انتركونتنتتال، بحضور محافظ الأحساء صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، ورئيس منظمة السياحة العربية الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، وعدد من الأمراء ووزراء السياحة والقناصل بالدول العربية، ونخبة من رجال الفكر والثقافة على مستوى المملكة والوطن العربي.

وفي كلمته خلال الحفل، الذي وقد بدأ بالسلام الملكي، ثم تلاوة للقارئ عمر بن أحمد الدريويز لما تيسر من آيات الذكر الحكيم، قال الأمير سعود بن نايف، إن حكومة المملكة العربية السعودية منذ تأسيس هذه الدولة على يد الملك عبدالعزيز حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان؛ قامت وتقوم بعملية شاملة مستمرة لبناء تنمية مستدامة في شتى مجالات الحياة، تغطي مناطق المملكة كافة بمحافظاتها ومراكزها وهجرها وقراها، والمستهدف الأول في هذه التنمية الشاملة هو الإنسان السعودي لتحقيق الرفاه له ولمن يقيم معه على هذه الأرض الطيبة من الأشقاء والأصدقاء، لينعم الجميع بحياة كريمة آمنة مطمئنة”.

وأضاف سموه: “إننا اليوم نحتفي بتسجيل واحة الأحساء أرض الكرم والثقافة والشعر والأدب، والنخيل الباسقات، وصدق الانتماء والولاء للأرض والقيادة (عاصمة للسياحة العربية للعام ٢٠١٩م)، وكلنا تقدير وامتنان لأصحاب المعالي وزراء السياحة العرب الذين اتخذوا هذا القرار، ولاشك أن الأحساء جديرة بهذا الاختيار لما حباها الله به من مقومات سياحية أهلتها لتنال هذا الاستحقاق على مستوى السياحة في وطننا العربي، ولما لها من إرث حضاري ثقافي منذ عصور قديمة، فهي من أكبر وأشهر واحات النخيل الطبيعية في العالم؛ إذ أنها تحتضن أكثر من ثلاثة ملايين نخلة منتجة لأجود أنواع التمور، وغير ذلك من المنتجات الزراعية، والحرف التراثية والمنسوجات الحضارية المتميزة، فضلًا عن الموقع الجغرافي والتاريخي المهم الذي تتفرد به، مما أهلها لتكون صلة الوصل بين الحضارات القديمة منذ آلاف السنين، الأمر الذي استحقت معه الواحة وبجدارة أن تسجل في قائمة التراث الإنساني العالمي (اليونيسكو) بتاريخ 15 شوال 1439هـ (الموافق 29 يونيو 2018م)”.

وأكد سمو الأمير سعود أن ما تحقق للأحساء من الإنجازات في مجالات الحياة المتعددة على مستوى مشاريع التحديث والبناء العملاقة التي نفذتها وتنفذها الدولة؛ إنما هو بتوفيق الله وفضله ثم بدعم الدولة السخي وجهود المخلصين من أبناء هذه المحافظة.

ومن جانبه، أكد رئيس منظمة السياحة العربية الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، في كلمته، أن تتويج الأحساء كعاصمة السياحة العربية لعام 2019م ما كان يتحقق لولا الرغبة الأكيدة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، إبان توليه رئاسة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث حقّق العديد من الإنجازات على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي، لافتًا إلى أن الأحساء تذخر بتطور في شتى المجالات كغيرها من محافظات ومناطق المملكة، وذلك بفضل الله -سبحانه وتعالى- ثم لفضل ورعاية ودعم قيادة هذا الوطن الغالي، وعلى رأسها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولى عهده الأمين.

وأوضح الدكتور آل فهيد، أن أبرز المعايير التي اجتازتها الأحساء لتتويجها كعاصمة للسياحة العربية لعام 2019 هي: (الإدارة السياحية في المدينة، البنية التحتية للسياحة، الموارد السياحية، تنوع الأنماط والأنشطة السياحية، الحفاظ على البيئة وحمايتها، الاستجابة للمستجدات السياحية التي تدل على مدى اهتمام المدينة بالسياحة، الأمن والاستقرار، الإرث الحضاري والتاريخي والنتائج المرجوة من السياحة بالمدن العربية، والتي تأتي ضمن برنامج اختيار عاصمة السياحة العربية الذي يعتبر أحد أهداف المنظمة التي اعتمدت وأقرت من قبل المجلس الوزاري العربي للسياحة لخلق التنافس بين المدن العربية لتنميتها وتطويرها ولتنشيط السياحة البينية العربية لمواجهة ظروف المنافسة المحلية والدولية من خلال رفع مستوى جودة الخدمات السياحية في المدن).

ولفت إلى أن قطاع السياحة يدعم عالميًا بشكل مباشر ما يقارب من 112 مليون وظيفة، وأما الدعم غير المباشر للتوظيف فيتمثل فيما يقارب 283 مليون شخص يستفيد من قطاع السياحة؛ أي وظيفة من كل 11 وظيفة في العالم وفى الدول العربية يساهم القطاع السياحي في التوظيف المباشر؛ بما يقارب من 10 ملايين شخص، ويشكل ما نسبته 12% من إجمالي الوظائف في الدول العربية.

ونوه الدكتور بندر بأن الهدف من منح لقب عاصمة السياحة العربية هو لتسليط الضوء على المدينة الفائزة بما تحتويه من إمكانيات سياحية وتراثية وحضارية تسمح لها في دفع عجلة قطاع السياحة، حيث إن العاصمة التي يتم اختيارها تعمل معها المنظمة لتنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة لتحقق الكثير من العوائد الاقتصادية من خلال زيادة عدد السواح إليها والتي تصل بنسب تتراوح ما بين 25% إلى 30% والتي يتم استقطابهم من خلال إقامة المهرجانات والفعاليات المصاحبة لهذا الحدث.

واختتم رئيس المنظمة كلمته، بإعلان فوز مدينة صلالة عمانية كعاصمة للمصايف العربية، التي سيكون بينها وبين الأحساء توأمة لتنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج على مدار عام ٢٠١٩.

أما الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير الدكتور كمال حسن علي، فنقل في كلمته، تحيات وتهنئة أمين عام جامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط؛ بمناسبة تتويج الأحساء عاصمة للسياحة العربية من قبل المنظمة العربية للسياحة في إطار المجلس الوزاري العربي للسياحة.

وقال إنه “لمن دواعي سروري وفخري، أن أشارك معكم ضمن هذا الجمع في فعاليات احتفالية التدشين اختيار مدينة الأحساء عاصمة السياحة العربية لعام 2019 بعد أن وقع عليها اختيار المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته (21) في ديسمبر 2018، وذلك بعد استيفائها كل المعايير والاشتراطات التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة واعتمدها المجلس الوزاري العربي للسياحة”.

وتابع: “وهنا لا بد أن أشيد بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز إبان توليه رئاسة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لدعمه المتواصل لإنجاح العمل العربي المشترك من خلال المنظمة العربية للسياحة ولدعمه ترشيح الأحساء وتتويجها كعاصمة للسياحة العربية لعام 2019م. كما أوجه الشكر إلى أخي الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة؛ على تفانيه وإخلاصه في خدمة منظومة السياحة العربية بمجالاتها المتعددة، ومنها ما نحن بصدده اليوم من اختيار عاصمة السياحة العربية، فالمنظمة هي التي أشرفت على إعداد معايير لجوائز الجودة السياحية العربية في مجالات عدة، منها اختيار عاصمة السياحة العربية، وذلك لنشر الوعي بأهمية الجودة السياحة العربية، وتحفيز المنشآت السياحية المختلفة على تطبيق المؤشرات العربية للجودة السياحية لرفع قدراتها التنافسية العالمية في إطار من الشفافية العادلة وبإشراف هيئة تحكيم يشكلها المجلس الموقر من الخبراء السياحيين في هذا المجال”.

ونبّه الدكتور كمال بأن “اختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية لعام 2019 لم يأت من فراغ، فقد سبق أن تم إدراج وتسجيل مدينة الأحساء ضمن قائمة التراث العالمي عام 2018 من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وهو مبعث فخر لنا نحن العرب، وذلك لقيمتها الحضارية، وما لها من مكانة تاريخية وثقافية وسياحية على المستوى العالمي لكونها تتميز بأنها واحة صحراوية بها العديد من المباني الأثرية العريقة والمتنزهات الخضراء، ومعالمها الطبيعية الخلابة من جبال وبحيرات، وكان مبعث فخر لنا أيضًا أن أطلقت عليها هيئة الأمم المتحدة لقب “أكثر مدن العالم إبداعًا” لتميزها في مجالي الحرف اليدوية والفنون الشعبية، وكذلك ما يدعونا إلى الانبهار أن بها ما يربو على ثلاثة ملايين نخلة تنتج أفضل أنواع التمور في العالم”.

فيلم وقصيدة وأوبريت

وفي الأثناء، شاهد حضور الحفل أبرز المعالم السياحية والمواقع التراثية في الدول العربية من خلال العرض المرئي الذي أعدته منظمة السياحة العربية، كذلك استمع الحضور إلى قصيدة “أسميك أمي” ألقاها الشاعر جاسم بن محمد الصحيح.

كما شاهد الحضور أوبريت بعنوان “الأحساء بعيون عربية” من تأليف سلطان النوه وإشعار عبدالله الخضير ومن ألحان عمر الخميس وإخراج علي الغوينم، ويتحدث الاوبريت هن أهمية الأحساء ومركزها الثقافي والفني والأثري والعلمي وبشهادة مبدعين عرب من مختلف العصور زاروا الأحساء وتعرفوا عليها عن قرب، ويجسد الأوبريت ستة شخصيات (الباحث- الإعلامي- ابن بطوطة- الدكتور غازي القصيبي- الدكتور إحسان عباس- الدكتور عبدالفتاح الحلو)، بإشراف جمعية الثقافة والفنون بالأحساء، إضافة إلى مشاركة مجموعة من الفرق الاستعراضية التي تشكل موروث كل من بلاد المغرب العربي والشام ومصر والأحساء

تكريم الداعمين ومدير سياحة الأحساء

إلى ذلك، كرّم راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، الداعمين للحفل وهم: مؤسسة المديد للمقاولات، فندق الكوت التراثي، فندق الأحساء انتركونتننتال، إلى جانب تكريم مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خالد بن أحمد الفريدة؛ بمناسبته تقاعده.

مفتاح السياحة العربية

وقبل نهاية الحفل، سلّم رئيس منظمة السياحة العربية الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، مفتاح السياحة العربية لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وذلك تقديرًا وعرفانًا من المنظمة لجهود سموه ودعمه لقطاع السياحة بالمنطقة الشرقية.

وأخيرًا، تسلّم سمو أمير المنطقة الشرقية، هدية تذكارية من سلطنة عمان قدّمها رئيس بلدية ظفار الشيخ سالم بن عوفيت الشنقري، وهدية أخرى مقدمة من دولة فلسطين قدمها وكيل وزارة السياحة والآثار إبراهيم الحافي نيابة عن الوزيرة السيدة رولا معايعه.