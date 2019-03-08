شكرا لقرائتكم خبر عن فنزويلا: إغلاق المدارس وتعطيل العمل بسبب انقطاع الكهرباء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (كراكاس) أغلقت الحكومة الفنزويلية المدارس وأعلنت اليوم (الجمعة) عطلة بعد انقطاع الكهرباء عن العاصمة كراكاس ومدن كبيرة أخرى بسبب عطل في محطة الطاقة الكهرومائية الرئيسية بالبلاد. أغلقت الحكومة الفنزويلية المدارس وأعلنت اليوم (الجمعة) عطلة بعد انقطاع الكهرباء عن العاصمة كراكاس ومدن كبيرة أخرى بسبب عطل في محطة الطاقة الكهرومائية الرئيسية بالبلاد. وكتبت نائبة الرئيس دلسي رودريجيز على تويتر اليوم، أن الرئيس نيكولاس مادورو «أمر بتعطيل الدراسة والعمل بهدف تيسير جهود استعادة خدمة الكهرباء في البلاد».



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