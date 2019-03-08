شكرا لقرائتكم قبائل حجور تستعيد مواقع من الحوثيين في كشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعادت قبائل حجور، الجمعة، مواقع عدة من ميليشيات الحوثي بمديرية كشر في محافظة حجة، وفق مصادر يمنية.

وكانت قبائل حجور أعلنت، في وقت سابق، عن حلف قبلي لعدد من مشايخ حجور للقتال ضد الحوثيين، انطلاقاً من غرب كشر.

وأكدت مصادر محلية أن 4 من مشايخ حجور، وهم أبو مسلم الزعكري وعبده محمد السعيدي ومحمد حمود العمري وعلي حزام فلات، تعاهدوا على قتال الميليشيات حتى النصر أو الموت دونه، مشيرة إلى حصولهم على إجماع القبائل بتنصيبهم قيادات قبلية وميدانية عليهم.

من جهتها، حذرت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، من جرائم إبادة جماعية وفظائع مروعة يرتكبها الانقلابيون بحق المواطنين في قرى كشر.

وأوضح الإرياني أن ميليشيات الحوثي كثفت من هجماتها على قرى المديرية مستهدفة بالصواريخ الباليستية والدبابات والمدفعية ومختلف أنواع الأسلحة منازل المواطنين والمدارس والمساجد في قرى العبيسة.

وأضاف أن المعلومات الميدانية تؤكد سقوط مئات المدنيين بين قتيل وجريح جراء القصف.