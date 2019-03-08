تحطم مقاتلة هندية قرب الحدود الباكستانية

اسماء السيد - تحطمت، ظهر الجمعة، طائرة من طراز "ميغ 21" تابعة للقوات الجوية الهندية بالقرب من بيكانير في ولاية راجستان شمال غربي البلاد.
وقال متحدث باسم القوات الجوية الهندية، على تويتر، إن الطائرة كانت في مهمة روتينية، وتحطمت بعد أن انحرفت عن مجالها الجوي فوق مدينة بيكانير في ولاية راجستان الحدودية مع باكستان.
وأوضح المتحدث أن الطيار استطاع القفز من الطائرة والنجاة بنفسه.
من جانب آخر، أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية عن فتح المجال الجوي بالكامل على الحدود مع الهند، بعد إغلاقه في 27 فبراير الماضي، وفتحه جزئيا بعدها بثلاثة أيام، على خلفية التوتر بين البلدين.
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