شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية فاضحا قطر: لديها مشروع لشراء النخب لإسقاط الأنظمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الندوات التى يعقدها حقوقيين مصريين ليكشفوا فيها قمع قطر وإرهاب الإخوان، تنقل الصورة الراهنة للنظام القطرى فى العالم وتؤكد وجود ارتباط بين الاٍرهاب وقطر، خاصة أن قطر لم تتخل عن خطابها الإعلامى والسياسى التدخلى فى مناطق مختلفة .

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قطر تتبع استراتيجية مختلفة في الرد ولديها أذرع إعلامية كبيرة في الخارج وشخصيات دولية تمول قطريا وبجانب أن قطر لها مشروعها في شراء النخب وصناعة الأجيال الجديدة القادرة على التغيير وإسقاط الأنظمة العربية.

ولفت الدكتور طارق فهمى، إلى أن جزء من تحرك المنظمات الحقوقية كشف ما تقوم به قطر مت دعم الاٍرهاب وممارسة الإجراءات غير المشروعة فى مناطق مختلفة من العالم.