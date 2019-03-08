طهران تدين منح بريطانيا الحماية الدبلوماسية لإيرانية بريطانية مسجونة لديها

مصراوي - (أ ف ب):
صرح سفير إيران في المملكة المتحدة في تغريدة على تويتر الخميس أن منح الحماية الدبلوماسيّة للإيرانيّة البريطانيّة نازانين زاغاري-راتكليف المسجونة في إيران منذ أبريل عام 2016 "مخالف للقانون الدولي".
وقال حميد بعيدي نجاد في تغريدته إنّ "منح الحماية الدبلوماسية للسيدة زاغاري من قبل الحكومة البريطانية مخالف للقانون الدولي".
وأضاف أن "الحكومات لا يمكنها ممارسة هذه الحماية إلا على مواطنيها. وكما تعرف الحكومة البريطانية بشكل واضح، إيران لا تعترف بازدواج الجنسية".
وتابع "لهذا السبب وبمعزل عن إقامتها في المملكة...
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