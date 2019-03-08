تركيا: نشر منصات منظومة إس - 400 الروسية في اكتوبر المقبل

مصراوي - انقرة- (د ب ا):

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي اكار ، أن بلاده سوف تنشر منصات منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس - 400 في البلاد في شهر اكتوبر القادم.

واضاف اكار ، في تصريحات نشرتها وكالة الأناضول للأنباء التركية اليوم الجمعة ، أن القوات الجوية التركية بصدد اعداد خرائط نشر هذه المنظومة.

وتابع " نجحنا في تحييد 2556إرهابيا داخل وخارج تركيا منذ يناير عام 2018وحتى اليوم".

وقال "نطلب من الروس منع قوات النظام السوري من قصف إدلب".

واشار إلى انطلاق دوريات روسية اليوم في المنطقة الحدودية خارج إدلب ، كما سوف تنطلق دوريات للقوات...