الحكم بالسجن أربع سنوات على المدير السابق لحملة ترامب بقضايا مالية

حُكم على بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابيّة، بالسّجن لمدّة أربع سنوات لإدانته بجرائم تتعلّق بالتلاعب الضريبي والاحتيال المصرفي، كشف عنها في سياق التحقيق المتشعب حول التدخل الروسي في الانتخابات.

والحكم الصادر بحقّ مانافورت (69 عاما)، أدنى بكثير من توصيات وزارة العدل الأميركيّة التي طالبت بعقوبة بالسّجن بين 19 و24 عاماً.