ترامب: بناء الجدار الحدودي مع المكسيك يتم بشكل جيد

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "بناء الجدار الحدودي مع المكسيك مستمر ويتم البناء بشكل جيد"، مشيراً إلى أنه "سيتم إجراء تأثير كبير، والعديد من العقود الإضافية على وشك التوقيع، بعيدا عن كل العراقيل التي يضعها الديمقراطيون ومروجو الأخبار الكاذبة".

واعتبر ترامب أن "ما يحدث هو جنون رئاسي".