أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" (التحالف العربي) العقيد الركن تركي المالكي، أنّ "منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت جسمًا غير معرّف باتجاه مناطق سكنية في مدينة أبها"، مبيّنًا أنّه "تمّ التعامل معه بحسب قواعد الإشتباك وتدميره، ونتج عن تساقط حطام الجسم على الأعيان المدنية إصابات متوسطة لأربعة أشخاص مدنيّين، بالإضافة إلى تأثّر بعض المركبات المدنية".
وأوضح أنّ "من خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصّين بقوات التحالف المشتركة، تبيّن أنّها طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية".
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 4 مدنيين جنوب السعودية بحطام طائرة دون طيار أطلقت من اليمن وتم تدميرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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