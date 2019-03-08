خفر السواحل التونسي ينقذ 63 مهاجراً غير نظامي من الغرق بالبحر المتوسط

أفادت قناة "تي آر تي" الرسمية التركية بأن خفر السواحل التونسي أنقذ 63 مهاجراً غير نظامي من الغرق في البحر الأبيض المتوسط قرب سواحل مدينة جرجيس التونسية. وتعتبر تونس نقطة عبور للمهاجرين غير القانونيين القادمين من دول أفريقية باتجاه السواحل الأوروبية وخاصة الإيطالية منها. ومطلع آب الفائت سمحت السلطات التونسية على مضض برسو سفينة الشحن "ساروست 5" وإنزال أربعين مهاجرا غير قانوني منها لأسباب صحية وبعد أن أمضوا أياما طويلة في البحر.

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