الأناضول: سقوط طائرة حربية هندية كانت بدورية على الشريط الحدودي مع باكستان

أفادت وكالة "الأناضول" التركية، بـ"سقوط طائرة حربية هندية كانت في دورية على الشريط الحدودي مع باكستان، بسبب حادث عرضي محتمل، ونجاة الطيار".

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