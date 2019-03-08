سلطات كوريا الجنوبية استبدلت وزيرها المكلف ملف العلاقات بكوريا الشمالية

عُيّن الجامعي المقرّب جدًّا من رئيس كوريا الجنوبية، كيم يون-شول، على رأس وزارة التوحيد الكورية الجنوبية الّتي تدير القضايا المرتبطة بكوريا الشمالية، بدلًا من شو ميونغ-غيون.
ويأتي هذا التعديل بعد أسبوع تقريبًا من القمة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب في هانوي، الّتي انتهت إلى فشل بدون حتّى الاتفاق على بيان مشترك.
ورغم ذلك، حضّ الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن الأثنين، واشنطن وكوريا الشمالية، على أن يستأنفا بأسرع ما يمكن مباحثاتهما حول نزع الأسلحة النووية.
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