"حركة طالبان" نفت أن تكون قد بحثت مع أميركا مسألة وقف إطلاق النار

أوضح المتحدث باسم "حركة طالبان" ذبيح الله مجاهد، أنّ "خلافًا للجوانب الخارجية للنزاع مع الولايات المتحدة الأميركية، وهي انسحاب كلّ قوات الاحتلال من أفغانستان ومنع أن تُستخدم أفغانستان للإساءة لجهات أخرى، فإنّ المسائل الأُخرى الّتي لها جوانب داخلية وغير مرتبطة بالولايات المتحدة، لم تكن موضع بحث خلال المفاوضات الجارية في الدوحة مع ممثّلي أميركيين".

ويكون قد نفى بذلك بشكل غير مباشر، أن تكون الحركة قد بحثت مسألة وقف إطلاق النار في أفغانستان والحوار مع حكومة كابول خلال المفاوضات".

وفي وقت سابق، لفت الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو، بتصريحات تتعارض مع ذلك، إلى أنّ "المحادثات تركّز على الموضوعات الأربعة المترابطة فيما بينها، الّتي ستشكّل أساس أيّ اتفاق مستقبلي لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2001، وهي مكافحة الإرهاب وانسحاب القوات الأميركية والحوار بين الأفغان ووقف إطلاق النار".