الجراح التقى الهمامي وبحثا في العلاقة بين وزارة الاعلام واليونيسكو

عرض وزير الاعلام جمال الجراح مع مدير مكتب اليونيسكو الاقليمي للتربية في الدول العربية حمد بن سيف الهمامي وضع اليونيسكو والعلاقة مع وزارة الاعلام. وتطرق البحث الى إمكان إقامة مشاريع مشتركة بين الوزارء واليونيسكو.

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