لفت وزير السياحة أفيديس كيدانيان إلى أنّ "توجّهات إيجابية لإعادة إحياء لبنان كوجهة سياحيّة أوّلًا، برفع الحظر من السعودية، بالإضافة إلى تخفيف التحذير الموجود في عدد من الدول الأوروبية".
وأعرب عن أمله في تصريح تلفزيوني، في "تعزيز السياحة في لبنان هذا العام من خلال فتح أسواق جديدة وقدوم السياح من دول الخليج"، معلنًا "أنّني أتوقّع أن نتخطّى الـ8 مليار دولار كعائدات سياحية".
كانت هذه تفاصيل خبر كيدانيان: أتوقع أن نتخطى الـ8 مليار دولار كعائدات سياحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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