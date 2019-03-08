بطيش عرض مع وفد من الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز لدور قطاع الفرانشايز بتحفيز النمو

أعلنت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (الفرانشايز)، أنّ "وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، التقى وفدًا من الجمعية برئاسة يحيى قصعة، وجرى البحث في دور قطاع "الفرانشيز" في تنمية الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة النمو وتخطّي حالة الجمود والركود".

ولفتت في بيان، إلى أنّه "كان توافق في الآراء بين المجتمعين على أنّ قطاع "الفرانشايز" هو في طليعة القطاعات المؤثّرة في الدورة الاقتصادية، والقادرة على التفاعل الإيجابي مع السوق من خلال العلامات التجارية الرائدة، لكونها تتلاقى مع متطلّبات المستهلكين وتلبّي حاجاتهم وطرق عيشهم".

وذكرت الجمعية أنّ "بطيش علّق أهمية على دور الجمعية ومساهمتها في زيادة حجم التصدير وخفض حجم الإستيراد المتنامي الّذي يسبّب خللًا فادحًا في الميزان التجاري ويؤدّي إلى خروج العملات الصعبة من لبنان"، مبيّنةً أنّ "قصعة أثنى على خريطة الطريق الّتي رسمها بطيش والّتي تأخذ في الاعتبار تقليص العجز في الميزان التجاري ودعم الإنتاج المحلي وزيادة التصدير، ودور الوزارة الرئيسي في حماية الملكية الفكرية للحد من المزاحمة غير المشروعة، من دون اغفال حرص الوزير وتصميمه على دعم مصالح الناس وحمايتها".

كما ركّزت الجمعية على أنّه "كان عرض لأهمية المشاركة في المعارض الخارجية للتفاعل وتبادل الخبرات والشراكات. وأطلع قصعة، بطيش على قرار الجمعية المشاركة في المعارض الدولية لإبراز مزايا "الفرانشايز" اللبناني، وأهمّها "معرض باريس الدولي للفرانشايز" في منتصف آذار الحالي، وتنظيمها جناحًا لبنانيًّا في معرض باريس الّذي يعتبر من أهمّ المعارض المتخصّصة في العالم".

وأوضحت أنّ "قصعة أطلعه كذلك على التحضيرات لاستضافة لبنان "اجتماعات المجلس العالمي للفرانشايز- World "Franchise Council، بالتزامن مع التحضير لبرنامج منتدى "BIFEX" العام المقبل في بيروت، واللذين سيشكّلان حدثين دوليين نوعيين. وعرض الوفد أيضًَا لبطيش خطة الجمعية لتطوير "مرصد المؤشرات الاقتصادية" في الجمعية، وإصدار تقارير اضافية لوضعها بتصرّف الهيئات والقطاعات الاقتصادية، وهي إجراء مهمّ جدًّا يساعد المبادرين ورجال الأعمال على تطوير مشاريعهم".