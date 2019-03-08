وزير المال التقى رئيس بعثة النقد الدولي إلى لبنان: العمل جار على إنهاء موزانة 2019

ذكر المكتب الإعلامي لوزارة المالية، أنّ "وزير المالية علي حسن خليل التقى رئيس بعثة النقد الدولي إلى لبنان كريستوفر جارفيس على رأس وفد، وجرى عرض عام من قبل فريق البعثة للمهمّة الّتي يقومون بها، لاسيما في ما يتعلّق بتوصياتهم لجهة تخفيض عجز الموازنة وضرورة العمل على إيجاد إيرادات جديدة للدولة يتمّ ترجمتها في موازنة عام 2019".

ولفت في بيان، إلى أنّ "بدوره، أكّد خليل أنّ العمل جار على إنهاء هذه الموازنة ضمن المهل الّتي حدّدها المجلس النيابي، والّتي تتضمّن مجموعة من الإصلاحات الّتي تتناسب مع توجهات الحكومة في بيانها الوزاري وخطة وزارة المالية لمعالجة وصع المالية العامة".

وبيّن المكتب أنّ "خليل اجتمع أيضًا برئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب مع وفد من مجلس إدارة الجامعة، وجرى بحث في أوضاع الجامعة اللبنانية وسبل دعمها ومعالجة بعض المشكلات لاسيما في صندوق التعاضد".