تفقد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير والمدير العام للنقل البحري والبري المهندس عبد الحفيظ القيسي، الاعمال التي انجزت في محلة حي البحر وقرية الشيخ زناد على الشاطىء الشمالي، حيث تم انشاء حاجز صاد للامواج لحماية المنازل القريبة من الشاطىء في كلا الموقعين والتي هددتها الامواج خلال العواصف التي عبرت، وذلك بتوجيهات من رئيس الحكومة سعد الحريري.

كانت هذه تفاصيل خبر خير والقيسي تفقدا أعمال التحصين على شاطىء حي البحر عكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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