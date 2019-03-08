إزالة أشجار وأتربة من وسط الطريق إثر انهيارها على طريق دميت- ملتقى النهرين

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني عملوا على إزالة أشجار وأتربة من وسط الطريق إثر انهيار حدث في دميت (ملتقى النهرين) - الشوف، وذلك لتسهيل حركة المرور وتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان".

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