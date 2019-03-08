فرع الجنوب في نقابة المعلمين احتفل بعيد المعلم وكرّم النقابيتين حجازي ومكي

أقام فرع الجنوب في نقابة المعلمين لمناسبة عيد المعلم حفل استقبال للمعلمين والمعلمات في مقر النقابة في صيدا تخلله تكريم النقابيتين "زينة حجازي ونازك مكي " بمنحهما "وسام المعلم المذهب" من نقابة المعلمين في لبنان تقديرا لمسيرتيهما التربوية والنقابية ، وذلك بحضور رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري وأمين عام نقابة المعلمين وليد جرادي ورئيس فرع الجنوب في نقابة المعلمين الدكتور أسامة أرناؤوط ونائب الرئيس محمد غزالة وأمينة السر سهى نجم ونائب أمين السر الياس عطا الله وعضوي مجلس الفرع " صفاء عنتر وحمزة الهبش " ومديرة مدرسة عائشة أم المؤمنين هناء جمعة وكوكبة من المعلمات والمعلمين وعائلات واصدقاء المكرمين.

والقى أرناؤوط كلمة بالمناسبة اشاد فيها بمسيرة وعطاءات المحتفى بهما حجازي ومكي التربوية والنقابية وأعلن انه بناء لتوصية من مجلس الفرع تم منحهما وسام المعلم المذهب من نقابة المعلمين في لبنان . ورحب أرناؤوط بحضور النائب الحريري " التربوية الأولى التي تحمل همّ التربية منذ زمن طويل " منوهاً بما "تحقق في عهدها حين كانت وزيرة للتربية وما اتخذته حينها من قرارات مدروسة وايجابية لمصلحة المعلم " وبمتابعتها "الدؤوبة واليومية حتى اليوم لقضايا المعلمين وشجونهم" وآملاً في" الوصول الى نهاية سعيدة لتطبيق القانون 46 ". كما نوه بدور وجهود أمين عام النقابة " النقابي والمناضل من اجل قضايا المعلمين الأستاذ وليد جرادي ".

وتحدث وليد جرادي فهنأ جميع المعلمين بعيدهم وبارك للمحتفى بهما حجازي ومكي بوسام المعلم المذهب أعلى وسام في النقابة ، منوهاً بما لهما من بصمات مضيئة في مسيرة العمل النقابي وعلى صعيد الفرع والعلاقة مع المدارس ومع المعلمين. وتطرق جرادي الى الشأن النقابي فأكد على حق المعلمين الذين تنتهي خدمتهم في الست الدرجات بتعويضهم وتقاعدهم معتبرا ان صندوق التعويضات يتحمل هذا التعويض وهذا التقاعد مشددا على متابعة العمل من اجل شرعنة الدرجات الست بالاعتراف بالـقانون 46 الصادر عن اعلى السلطات على اساس وحدة التشريع .. ورأى أن لا قيمة للست درجات ما لم تشرعن بالقانون وتكون ضمن التعويض والتقاعد.ودعا جرادي المعلمات والمعلمين لتطوير ادائهم وتحسين وضعهم المهني عبر المشاركة بفعالية في دورات تدريبية متخصصة .

ومن جهتها عايدت النائب الحريري المعلمين بعيدهم وباركت للمحتفى بهما حجازي ومكي هذا التكريم واكدت على اهمية مواكبة المعلم لكل جديد تربويا في عالم سريع التطور ومع جيل دائم التغير ، معتبرة ان المعلم يجب ان يعمل دائما على تطوير قدراته ولا يكرر نفسه ليبقى محافظاً على دوره كمرجعية للطالب الذي اصبحت وسائل التكنولوجيا متاحة أمامه اكثر للبحث والمعرفة .

وكانت كلمة لكل من المحتفى بهما حجازي ومكي توجهتا فيها بالشكر الى نقابة المعلمين وفرع الجنوب على هذا التكريم . وفي الختام جرى قطع قالب حلوى احتفاء بالمناسبة .