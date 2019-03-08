كركي اتخذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الضمان الاجتماعي في بعلبك- الهرمل

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنّ "في إطار سعي إدارة الضمان الاجتماعي لتعزيز حضورها في المناطق اللبنانية كافّة، وتكريسًا لسياسة الإنماء المتوازن في كلّ المناطق اللبنانية حيث يتواجد "الصندوق"، وبعد أن تمّ تحويل مكتب بعلبك من مكتب محلي إلى مكتب إقليمي، وتحويل مكتب الهرمل من مكتب مراسلة إلى مكتب محلي، بدأت إدارة الصندوق باتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الّتي يقدّمها الصندوق في منطقتي بعلبك والهرمل".

وأوضحت في بيان، أنّ "المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي قد اتّخذ الإجراءات اللازمة، الّتي من شأنها تخفيف الأعباء عن المضمونين ومشقّة انتقالهم من منطقة الهرمل إلى منطقة بعلبك للحصول على موافقات الإستشفاء، بحيث أصبح بالإمكان الحصول مباشرة عليها من مكتب الهرمل".

وبيّنت المديرية أنّ "كذلك فقد اتّخذ كركي الإجراءات اللازمة لإعطاء براءات الذمة المحصورة من مكتب بعلبك، ممّا يخفّف عناء الإنتقال إلى مركز زحلة للحصول عليها. وسوف يباشر بتأدية هذه الخدمة في الأيام القليلة المقبلة"، مركّزةً على أنّ "كركي أكّد اتخاذ خطوات مماثلة في أكثر من منطقة لبنانية ولاسيما جب جنين، مشغرة، دير الأحمر، راشيا، المنية - الضنية والقبيات، وذلك فور تأمين المكاتب والموارد البشرية اللازمة".