كوبيش: لبذل المزيد من الجهود لإشراك المرأة في أدوار صنع القرار

حيَا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش بمناسبة اليوم الدولي للمرأة "الجهود والتضحيات والإنجازات التي حققتها المرأة في مختلف المجالات في لبنان وشجع على تكثيف مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار".

وفي إشارة إلى الشعار الدولي لهذا العام: "نطمح للمساواة، نبني بذكاء، نبدع من أجل التغيير"، أوضح كوبيش أن "المرأة في لبنان تقدم إسهامات جديرة بالثناء في مختلف المجالات، سواء في مجال السياسة، الصحافة، المحاماة، القضاء، الهندسة، الطيران، القطاع المصرفي، التعليم، الاكاديمية والقطاع الأمني والعسكري والعديد من المهن الأخرى، ولكن يجب بذل المزيد من الجهود لضمان وصول المرأة إلى مناصب قيادية وإشراكها في أدوار صنع القرار".

وكان السيد كوبيش قد التقى صباح اليوم وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن وهنأها على تعيينها كأول وزيرة داخلية في لبنان والعالم العربي. وأكد أن "هذا يدل في نهاية المطاف على إمكانية كسر الحواجز لصالح لبنان وشعبه".

ورحب بالتمثيل المتزايد للمرأة في الحكومة الحالية، وأعرب عن "أمله في أن يؤدي ذلك إلى زيادة مشاركة المرأة في المجال السياسي في لبنان. يوجد حاليا أربع نساء من بين 30 وزيراً في الحكومة، وخمس نساء فقط يخدمون في المجلس النيابي اللبناني المؤلف حالياً من 127 عضو".

ولفت كوبيش الى أنه "لقد جعل الأمين العام أنطونيو غوتيريش المساواة بين الجنسين إحدى أولوياته في الأمم المتحدة، وقد تحقق ذلك بالفعل في فريق الإدارة العليا بالمنظمة"، مشدداً على أن "الهدف الآن هو تحقيق التكافؤ بين الجنسين في مختلف صفوف الأمم المتحدة. وبالمثل، يتم تشجيع لبنان وبلدان أخرى على اتخاذ تدابير استباقية لإشراك المزيد من النساء في مناصب قيادية وعلى جميع الأصعدة".

ورأى أنه "لا تزال العديد من الحواجز القانونية والثقافية والاجتماعية تحد من إمكانات وحقوق المرأة".

وفي هذا السياق، أمل كوبيش في أن "تبذل الجهود في جميع القطاعات في لبنان لضمان مشاركة المرأة واحترام حقوقها بالإضافة إلى تبني القوانين اللازمة وتنفيذها".