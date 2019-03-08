السنيورة التقى الامينة التنفذية للاسكوا وعرض معها الاوضاع في لبنان

عرض رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة مع الامينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، رولا دشتي الاوضاع في لبنان والمنطقة اضافة الى نشاط ومشاريع الاسكوا في لبنان والمنطقة.

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