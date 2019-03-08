عرض نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي مع مديرة مكتب وكالة الانباء الكويتية "كونا" في بيروت، فرح الفرج سبل التعاون مع الصحافتين الكويتية واللبنانية، واستمرار التواصل بينهما لتعزيز أواصر العلاقة المميزة التي ترقى الى عقود طويلة عندما فتحت الكويت ابوابها أمام الزملاء اللبنانيين للإسهام في نهضة صحافتها.
ورحب القصيفي بزيارة الفرج مشيدا "بالدور الذي تضطلع دولة الكويت حكومة وشعبا في دعم لبنان"، آملا "أن تستمر في مساندة صحافته لتؤدي بدورها الرسالة الموكولة اليها في الدفاع عن الحريات وقضايا العرب".
كانت هذه تفاصيل خبر القصيفي عرض سبل التعاون مع مديرة كونا في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.