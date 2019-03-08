القصيفي عرض سبل التعاون مع مديرة كونا في بيروت

عرض نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي مع مديرة مكتب وكالة الانباء الكويتية "كونا" في بيروت، فرح الفرج سبل التعاون مع الصحافتين الكويتية واللبنانية، واستمرار التواصل بينهما لتعزيز أواصر العلاقة المميزة التي ترقى الى عقود طويلة عندما فتحت الكويت ابوابها أمام الزملاء اللبنانيين للإسهام في نهضة صحافتها.

ورحب القصيفي بزيارة الفرج مشيدا "بالدور الذي تضطلع دولة الكويت حكومة وشعبا في دعم لبنان"، آملا "أن تستمر في مساندة صحافته لتؤدي بدورها الرسالة الموكولة اليها في الدفاع عن الحريات وقضايا العرب".