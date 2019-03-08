حزب سبعة اعلن ان بولا يعقوبيان "نائبة مستقلة": جاهزون للتعاون معها

اشار حزب "سبعة" الى انه بعد غياب لـ9 اشهر غابت فيهن النائبة بولا يعقوبيان عن الحزب الذي رشحها وامن فيها وكان الباب لدخولها للمجتمع المدني، تعلن اليوم الهيئة التاسيسية لحزب سبعة والهيئة التنفيذية ان بولا يعقوبيان: "نائبة مستقلة".

اضاف البيان "نحن جاهزون للتعاون معها بقضايا محددة خاصة اذا كانت هذه القضايا من ضمن برنامجنا وتتناسب مع مبادئنا".