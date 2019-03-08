اشار حزب "سبعة" الى انه بعد غياب لـ9 اشهر غابت فيهن النائبة بولا يعقوبيان عن الحزب الذي رشحها وامن فيها وكان الباب لدخولها للمجتمع المدني، تعلن اليوم الهيئة التاسيسية لحزب سبعة والهيئة التنفيذية ان بولا يعقوبيان: "نائبة مستقلة".
اضاف البيان "نحن جاهزون للتعاون معها بقضايا محددة خاصة اذا كانت هذه القضايا من ضمن برنامجنا وتتناسب مع مبادئنا".
كانت هذه تفاصيل خبر حزب سبعة اعلن ان بولا يعقوبيان "نائبة مستقلة": جاهزون للتعاون معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.