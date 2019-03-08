طاقم نسائي يقود طائرة إلى لندن في اليوم العالمي للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

احتفلت شركة الاتحاد للطيران، باليوم العالمي للمرأة، بإطلاق رحلة بطاقم متكامل من النساء، مسلّطة الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في مختلف مجالات العمل، سواء الفنية أم التشغيلية أم القيادية.

وقدمت أكثر من 30 موظفة من الاتحاد للطيران، أفضل ما لديهن من خبرة ومهارة لتسيير أول رحلة للاتحاد للطيران بطاقم متكامل من النساء.

وانطلقت الرحلة رقم "EY17" من مطار أبوظبي الدولي إلى مطار هيثرو الدولي، حيث قادت الطائرة طراز إيرباص A380، الكابتن صوفي بلانكارد، فرنسية الجنسية، إلى جانب زميلتها الكابتن فايلا ستيفنسن، الإيرلندية، ومساعد طيار أول، بيري سوزانا ليسه الفنلندية، وليزبيث بولدوين البلجيكية.

فيما ضم طاقم ضيافة جوية 19 مضيفة ينتمين إلى 13 جنسية، على الرحلة التي نقلت 398 راكبًا.

وقالت أمينة طاهر، نائب الرئيس لشؤون مجموعة الاتحاد للطيران: "لا نجمع بين الأماكن فحسب، بل نجمع بين الأشخاص. في يوم المرأة العالمي".

وأضافت: "نفخر بوجود آلاف السيدات القويات والطموحات والموهوبات، العاملات في مجموعة الاتحاد للطيران على امتداد العالم في مختلف القطاعات منها العمليات التشغيلية، الشحن والهندسة، إلى جانب قطاعات أكثر تخصصاً مثل قانون الطيران، والطب والمالية".