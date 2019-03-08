مباحث التموين تداهم الأسواق وتضبط 99 قضية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط "99" قضية تموينية متنوعة أبرزها ضبط المدير المسئول عن مجزر دواجن، بدائرة مركز شرطة بلبيس "بمحافظة الشرقية" لحيازته وتجميعه كمية كبيرة من السلع الغذائية قدرها "6,549" طن "دواجن مجمدة، دواجن مشفاه وأجزائها" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشي الطب البيطري تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضُبط مالك مخزن "غير مرخص" لتجارة السلع الغذائية - بدائرة مركز شرطة مشتول السوق "بمحافظة الشرقية" لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية "زيت الطعام" السابقة الاستخدام من مخلفات المصانع ومعبأة داخل عبوات جديدة غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الصلاحية، وتم ضبط كمية قدرها "1200 لتر "زيت طعام" سابق الاستخدام ويحتوي على نسبة كبيرة من الشوائب ) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

فيما تم ضبط مالك محل "غير مرخص" لتجارة السلع الغذائية - بدائرة قسم شرطة المنتزه أول (بمحافظة الإسكندرية) .. لحيازته وتجميعه كمية من السلع الغذائية قدرها "960 تسعمائة وستون عبوة "ألبان" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط المدير المسئول عن مصنع (غير مرخص) - بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لحيازته وتصنيعه مشروبات مغشوشة مُستخدماً خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لشركات كبرى "خلافاً الحقيقة"، وتم ضبط كميات قدرها (360 لتر "مستلزمات إنتاج" – ماكينة كبس أغطية العبوات، 6000 ألاف عبوة منتج نهائي) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وجاري استمرار الحملات.